Gestion des Inondations: Les ministres déclinent les acquis, défis et perspectives

La formule a bien marché en 2023. Les autorités en charge de la gestion des inondations, ont pris les devants, pour la mise en œuvre des actions inscrites dans la matrice des actions prioritaires. Mieux, un suivi régulier a été assuré. Le Ministre de l’Eau et de l’Assainissement, Monsieur Serigne Mbaye Thiam avait pris une lettre-circulaire le 17 juillet 2023.



Dans cette lettre, il avait demandé aux Gouverneurs de région de lui faire parvenir jusqu’à la fin de l’hivernage, en relation avec les structures compétentes, la situation hebdomadaire des inondations, chaque vendredi. « L’exploitation systématique de ces fiches, a permis de s’assurer que, pour l’ensemble des points critiques qui ont déjà été recensés et examinés lors des réunions préparatoires sus évoquées, les mesures préventives qui avaient été préconisées ont, pour l’essentiel, été mises en œuvre, sous la supervision des Gouverneurs, en leur qualité de présidents de Comité régional de Gestion des Inondations (CRGI) », a rapporté le Ministre Serigne Mbaye.



La mise en œuvre de ces actions et la mutualisation des moyens entre les services de l’Etat, ont permis d’engranger de bons points dans la gestion des inondations, malgré les pluies exceptionnelles, avec un pic de 300 mm enregistrés le 15 août au Cap-Skirring. « Nonobstant cette situation d’envergure mondiale, il convient de noter avec satisfaction, qu’au Sénégal, les actions mises en œuvre par l’ensemble des structures compétentes, ont permis de maîtriser les inondations sur toute l’étendue du territoire national, au point que, pour la première fois depuis plusieurs années, le besoin de déclencher le plan ORSEC ne s’est pas fait sentir », a souligné le Ministre Serigne Mbaye Thiam.



Il a saisi cette occasion pour magnifier cette bonne intelligence notée dans les interactions, l’engagement et la détermination des tous les acteurs avant, pendant et après toute la période pluvieuse de 2023, avec comme unique objectif, de soulager les populations.



« Après avoir félicité mon collègue Issakha Diop, Ministre auprès du Ministre de l’Eau et de l’Assainissement, chargé de la Prévention et la Gestion des Inondations, pour sa présence constante sur le terrain à travers la campagne nationale de prévention des inondations « waajalnawet », je voudrais faire de même à l’endroit les autorités administratives et territoriales, notamment les Gouverneurs de région, en y associant leurs collaborateurs, pour leur excellent travail de coordination et de suivi », a déclaré le Ministre Serigne Mbaye Thiam, qui a félicité les structures opérationnelles comme l’Office national de l’Assainissement du Sénégal (ONAS), l’Agence de Développement municipal (ADM), la Direction de la Prévention et de la Gestion des Inondations, l’Armée, la Brigade nationale des Sapeurs-pompiers (BNSP), l’Agence pour la Promotion des Investissements et des Grands Travaux (APIX), l’Agence des Travaux et de Gestion des Routes (AGEROUTE), le Programme de Modernisation des Villes (PROMOVILLES), le Projet de Construction de Logements Sociaux et Lutte contre les Bidonvilles (PCLSLB), le Service national d’Hygiène, entre autres.



Mais les autorités ne comptent pas dormir sur leurs lauriers, puisqu’elles se projettent déjà dans le futur. Le Ministre auprès du Ministre de l’Eau et de l’Assainissement, en charge de la Prévention et de la Gestion des Inondations, Issakha Diop, a affirmé que d’ores et déjà que le travail va se poursuivre. « L’anticipation nous a permis d’obtenir de bons résultats. Ce travail va se poursuivre. Nous avons commencé au mois de janvier, en 2023. Nous sommes dans un contexte de changement climatique. Nous devons alors commencer un peu tôt », a déclaré le Ministre Issakha Diop.