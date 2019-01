Gestion des affaires et l'employabilité des jeunes : BEM Dakar innove L’offre de formation pour le relèvement du niveau d’études des jeunes étudiants sénégalais, s’intensifie. C’est dans cette dynamique d’innovation que BEM Dakar, en collaboration avec Fort Hays State University a lancé hier, un diplôme américain de « Master in Business Administration ».

Les étudiants sénégalais, soucieux du développement de leurs capacités intellectuelles peuvent espérer trouver mieux à BEM Dakar. Cet établissement privé, s’est engagé dans l’innovation des disciplines pour relever le niveau des apprenants. Et, il s’est donné les moyens dans le cadre d’un partenariat avec Fort Hays State University à offrir un diplôme américain pour répondre aux attentes et exigences du marché de l’emploi.



Ainsi, l’initiative, indique-t-on, vise à présenter sur le marché de l’emploi des qualifications adaptées aux attentes des entreprises sénégalaises. La délocalisation de ce programme est le fruit d’un partenariat fécond que BEM Dakar développe depuis deux ans avec cette Université d’État américaine. Ladite université, estime-t-on, a un effectif d'environ 11 200 étudiants.



« Ce Mba vient compléter le Bachelor of Business administration de Fhsu est déjà déployé à BEM Dakar depuis la rentrée 2017. Entièrement dispensés en anglais. Lesdits diplômes offrent aux meilleurs étudiants africains, recrutés sur la base de critères d’excellence un Bachelor ou un Master américain, après un cursus suivi à BEM et à Fort Hays », découvre-t-on.



Le programme institué dans cet établissement se concentre sur le développement de fondamentaux de la gestion. Mais aussi, de son application aux problèmes économiques dans les domaines fonctionnels.



Leral





