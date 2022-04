Gestion des eaux usées à Nioro, Guinguineo, Koungheul, Mbirkilane, Gandiaye et Maleme Hoddar : un soulagement à double facette Dans une perspective de lutter contre la problématique de gestion des eaux usées en milieu rural et dans les communes secondaires et pour la résolution de la question du système d'assainissement dans les zones reculées du pays, la Banque mondiale, en partenariat avec le gouvernement du Sénégal, à travers son Programme Eaux et Assainissement en milieu rural (Peamir), va terminer le programme de réalisation des infrastructures pour traitement des eaux usées dès la fin du mois d'août prochain. Sud Quotidien

Les activités de gestion, comme prévues sur le calendrier de l'Office national de l'Assainissement au Sénégal (Onas), démarreront ensuite dans sept (7) communes du pays dont Nioro, Guinguinéo, Koungheul, Mbirkilane, Gandiaye, et Malème Hoddar.



La nouvelle a été annoncée avant-hier jeudi par le directeur général de l'Office national de l'Assainissement au Sénégal (Onas), Dr Ababacar Mbaye, lors de sa visite d'inspection de l'état d'avancement des travaux des stations d'épuration prévue les jeudi 31 mars et vendredi 1er avril 2022 dans les différentes localités concernées.



Ainsi tributaire du Programme national d'amélioration des techniques d'assainissement dans le reste du pays, cette opération, telle qu’initiée par le chef de l'Etat, est venue corriger certaines disparités existant dans la gestion de la récurrente question de l'assainissement entre les milieux urbains et ruraux.



En termes de modernisation et autres formes de gestion du cadre environnemental, il est aussi un moyen de connecter les populations aux systèmes de drainage des eaux usées vers les stations d'épuration et de traitement. Ceci dans le but de ne plus permettre aux camions de vidange de déverser leurs contenus sur les milieux naturels et faire éviter aux populations les nombreux désagréments qui leur font passer plusieurs jours voire des semaines sans avoir la possibilité de vider leurs fosses septiques.



Un grand soulagement pour les populations qui vont désormais bénéficier de tout un dispositif innovant qui va non seulement réunir des stations d'épuration et de traitement, mais aussi un réseau de linéaires de plusieurs kilomètres connectées à des branchements sociaux gracieusement offerts, sur subvention de l'Etat.



D'un financement de 12 milliards de francs CFA, ce programme, en dehors de son apport et ses privilèges sur l'environnement immédiat des populations, va également impacter positivement sur les activités agricoles et agro- forestières des communautés.



Surtout les exploitations de périmètres adaptés aux cultures de contre-saison ou horticulture. Les eaux usées et la boue des vidanges ne vont plus constituer des dangers pour l'environnement, mais seront désormais des ressources dont les populations profiteront dans leurs périmètres agricoles ou forestiers. Notamment dans le maraîchage ou les cultures fourragères.



D'ailleurs, c'est pour cette même raison qu'il sera désormais recommandé aux camionneurs de vidange de fosses septiques de déposer leurs contenus au niveau de ces stations pour traitement et redistribution aux agriculteurs qui s'en serviront comme engrais organique et eau d'arrosage.



Pour le maire de la commune de Nioro, ville bénéficiaire du projet, "ce programme, outre son impact sur le quotidien des populations en matière d'assainissement, contribuera pour autant au renforcement de l'activité paysanne avec le développement de l'horticulture dans la commune et le département de Nioro. Aussi l'amélioration du marché de l'emploi où plusieurs milliers de jeunes pourront trouver refuge"

