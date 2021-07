Gestion des épidémies: La relance des actions des comités régionaux, réclamée

Le Président de la République demande, dans cet élan, au Gouvernement, d’assurer un suivi rapproché de l’exécution du projet d’implantation au Sénégal, par l’Institut Pasteur de Dakar, d’une industrie de production de vaccins avec le soutien des partenaires techniques et financiers.



Ainsi, le Chef de l’Etat invite, durant cette période de recrudescence de la pandémie, les Gouverneurs de Région, à relancer les actions des comités régionaux de gestion des épidémies.



Le Président de la République demande, également, au Ministre de la Santé et de l’Action sociale, de renforcer la veille sanitaire en accentuant la communication et la présence sur le terrain et de présider, chaque semaine, le Comité national de Gestion des Epidémies (CNGE), avec la participation de toutes les parties prenantes.



