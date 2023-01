Gestion des fonds alloués à la lutte contre la Covid-19: Le Représentant-résident du FMI salue «un bel exercice de transparence et de redevabilité» du Sénégal

Mesmin Koulet Vickot, Représentant-résident du Fonds monétaire international (FMI) au Sénégal salue «un bel exercice de transparence et de redevabilité» faisant allusion au rapport de la Cour des comptes sur la gestion des fonds alloués à la lutte contre la Covid-19.



D’après Le Soleil, le Représentant-résident du Fonds monétaire international (FMI) rencontrait la presse suite au déblocage d’environ 215,96 millions de dollars américains soit 133 milliards de FCFA pour le Sénégal lors du Conseil d’administration du FMI.



Le Fonds monétaire a en effet approuvé, la sixième et dernière revue du programme au titre de l’Instrument de Coordination de la Politique économique, les troisièmes et les dernières revues de l’Accord au titre de la Facilité de Crédit de Confirmation et de l’Accord de Confirmation.



