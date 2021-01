Gestion des fonds destinés à la crise migratoire: ADHA est en phase avec la décision du Chef de l’Etat Suite aux informations relayées par la presse sénégalaise qui continuent à faire débat, sur les chiffres qui font polémique concernant la gestion des fonds alloués par l’UE sur les questions migratoires de 2005 à nos jours, Action pour les Droits Humains et l’Amitié a salué l'acte du chef d’Etat et l'encourage à ne pas s'arrêter en si bon chemin.

Dans le communiqué parvenu à leral.nett, ADHA dit être « en phase avec la décision du Chef de l’Etat du Sénégal, qui a demandé à son gouvernement, notamment le ministre des Affaires étrangères, de lui faire un Mémorandum sur la politique et les projets mis en œuvre, ainsi que les ressources mobilisées dans le cadre de la lutte contre la migration dite irrégulière ».



Malgré les accords européens destinés à dissuader de telles traversées, dont près de 200 milliards investis dans le domaine de la migration par l’UE de 2005 à 2019, d’après la fondation Allemande Friedrich Bolt, le rythme de départs ne cesse d’augmenter, note l’ONG.



ADHA demande également à monsieur le Président de la République de faire injonction aux différents corps de contrôle de l’Etat, de mener des enquêtes sur la gestion des services administratifs créés de 2005 à nos jours, ainsi qu’aux organisations internationales et nationales qui ont eu à gérer des fonds sur les questions migratoires.



« Sans doute, cela lui permettra d’avoir une vision claire de la migration, de corriger les failles et d’apporter une nouvelle orientation et de disposer des chiffres officiels qui une fois publiés, vont éclairer la lanterne des Sénégalais ainsi que l’opinion internationale », conclut le document.



