Gestion des hydrocarbures: La coalition les Républicains Doomi Rewmi approuve la démarche inclusive du Président Sall La coalition les Républicains Doomi Rewmi félicite le Chef de l’Etat pour la mise en place d’un gouvernement de combat dirigé par M Amadou Ba et les consultations nationales sur la cherté de la vie. Elle approuve les mesures drastiques prises dans le cadre de la rationalisation des charges de l’Etat et l’affection de ces économies budgétaires à la protection du pouvoir d’achat des ménages secoués par l’importation des effets inflationnistes engendrés par la guerre russo-ukrainienne.

La coalition les Républicains Doomi Rewmi Se félicite du fait que malgré la flambée du cours du baril, l’enchérissement du fret et en dépit de la montée du dollar, les prix à la pompe, du gaz domestique et de l’électricité sont restés figés au Sénégal. Et les voisins gambiens même, s’approvisionnement maintenant au Sénégal !



L’autre prouesse du gouvernement, en est qu’aucune rupture n’a été notée dans la chaine d’approvisionnement.



La coalition les Républicains Doomi Rewmi se félicite de la volonté politique du Président d’orienter la loi de Finances initiale 2023 en budget social et réitère leur engagement à l’accompagner dans les nouvelles aventures.



Sur la commercialisation des hydrocarbures en 2023, la coalition les Républicains Doomi Rewmi félicite le Président de la coalition pour son inébranlable détermination à sortir nos hydrocarbures du sous-sol et toutes les mesures de transparence par une démarche inclusive et de protection des intérêts du pays.



Le coordonnateur de la coalition les Républicains Doomi Rewmi, Habib Ndao juge nécessaire de rappeler à l’opinion publique quelques initiatives dans le processus, dont l’adhésion à l’ITIE en 2013, la mise en place de COS-PETROGAZ (société civile,opposition, y sont représentées), les concertations nationales, le nouveau code pétrolier, les nouvelles lois sur le contenu local, l’affectation des ressources.









