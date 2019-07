Gestion des hydrocarbures: Macky Sall exige le respect des droits des investisseurs et des...nationaux Le gouvernement du Sénégal envisage d’être entouré d’avocats et de juristes spécialistes dans les négociations des contrats avec les partenaires-investisseurs. Macky Sall a relevé dans son discours, l’importance de l’implication de ces spécialistes dans les négociations de contrats qui engagent le présent et le futur de la nation et du pays.



Rédigé par leral.net le Mardi 2 Juillet 2019 à 23:10 | | 0 commentaire(s)|

Le Président de la République semble être résolu à prendre les devants dans la gestion des ressources naturelles du Sénégal. Il a fait une démonstration en force de se résoudre à cette évidence. D’après lui, l’initiative permettant de parler de la gestion des ressources naturelles, consiste à amoindrir les risques d’atteinte aux intérêts vitaux de la nation sénégalaise. D’après le Chef de l’Etat, cette option n’est pas seulement motivée par un esprit de patriotisme. Mais, engageant sa responsabilité en tant que chef suprême de l’Etat, il précise que chaque citoyen peut à juste titre, faire des réclamations.





Ainsi, le Président s’est montré préoccupé par la protection de l’intérêt du pays dans l’exploitation future des ressources naturelles. « Ma volonté est de mettre notre pays à l’abri de convulsions symptomatiques de l’exploitation du pétrole et du gaz dans certains pays développés ou en développement. Je veux un Sénégal prospère dans la paix et la sécurité dans la stabilité et la cohésion nationale. Je veux un Sénégal prospère où les droits de l’investisseur sont respectés », a précisé le Président Sall.







D’après le Président Sall, le pays ne sera pas un no man’s land. Les droits des investisseurs, insiste-t-il, seront respectés tout comme ceux des nationaux. « Ce projet est pour assurer un équilibre permanent. Je veux un Sénégal prospère où les ressources naturelles, propriétés du peuple en vertu de la Constitution, profitent à toutes les composantes de la nation », a conclu le Chef de l’Etat, Macky Sall.







Leral

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos