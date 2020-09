Gestion des inondations: Abdoulaye Diallo, leader politique, s’interroge sur les 750 milliards FCfa annoncés en 2012 Cette année, les inondations ont engendré d'importants dégâts et des pertes en vies humaines. Ce que bon nombre de personnes ont déploré. Parmi elles, Abdoulaye Diallo, président du Mouvement pour l’Intérêt du Citoyen (MIC). M.Diallo qui dénonce cette situation, demande où sont passés les 750 milliards FCfa prévus pour le plan de lutte contre les inondations.





« Question au gouvernement du Sénégal : A quand la fin des inondations?



Le Président Macky SALL avait, dès son accession à la magistrature suprême en 2012, mis en place un programme décennal de gestion des inondations (2012 – 2022). Et la somme de 750 milliards FCfa avait été annoncée. Alors 8 ans après, donc à deux ans de la fin du programme, le Sénégal est encore sous les eaux.



Que s’est-il donc passé réellement ?



Si les 750 milliards FCfa ont été dépensés et que le problème demeure, cela pose un problème de compétence : mauvaise étude, mauvaise budgétisation, mauvaises réalisations…



Si l’argent n’a pas été dépensé, le citoyen aimerait savoir où se trouvent ces 750 milliards ».











