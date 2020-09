Gestion des inondations: Le Pds demande un audit et décide de saisir l’Assemblée nationale Suite aux fortes pluies enregistrées ces derniers jours et qui ont occasionné beaucoup de dégâts, les réactions se multiplient. Le Parti démocratique sénégalais (Pds), à travers un communiqué rendu public, demande un audit sur la gestion des inondations

« Le Pds exige un audit technique et financier de la gestion des différents projets et programmes de lutte contre les inondations, mis en œuvre depuis 2012, sous la supervision des partenaires techniques et financiers du Sénégal », lit-on dans le document.



Dans l’attente des résultats de ces audits, le PDS demande la convocation, en urgence, d’une session extraordinaire de l’Assemblée Nationale. « Le Pds compte saisir, dans ce sens, les députés du groupe Liberté et Démocratie pour un dépôt, en urgence, sur la table du président de l’Assemblée Nationale, des questions d’actualité adressées aux différents ministres impliqués dans la gestion des inondations au niveau technique, financier et sécuritaire, afin qu’ils viennent s’expliquer devant la représentation nationale », précise le communiqué.



Le Pds «dénonce la mauvaise gestion de la lutte contre les inondations par le régime en place et la mauvaise utilisation des ressources financières qui avaient été mobilisés pour financer les différents projets et programmes initiés sous le règne du Président Abdoulaye Wade devait être exécutée sous celui du Président Macky Sall».



D’ailleurs, informe le communiqué, Abdoulaye Wade et Cie «vont dépêcher ce jeudi 10 septembre 2020, une délégation conduite par le Président du Groupe Parlementaire, comprenant des députés et des responsables, pour visiter les zones sinistrées de la banlieue dakaroise».

