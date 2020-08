Gestion des sénégalais de l’Extérieur: Macky Sall veut un recensement des compatriotes de la Diaspora

Rédigé par leral.net le Mercredi 19 Août 2020 à 22:08 | | 0 commentaire(s)|

Le Président de la République, revenant sur le suivi et la gestion des sénégalais de l’Extérieur, a demandé au Ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur, de procéder, d’ici fin décembre 2020, au recensement de nos compatriotes de la Diaspora.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos