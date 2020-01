Gestion du Basket: Baba Tandian cogne (encore) Me Bababcar Ndiaye et Maguette Diop

Baba Tandian ne mâche pas ses mots pour parlerde Me Boubacar Ndiaye à la tête de la Fédération nationale de Basket-ball. Interrogé par nettali.com, l’ancien patron du ballon orange a peint un tableau sombre de la gestion de son successeur.



Il révèle : « Entre l’Afrobasket de 2017 et celui de 2019, nous allons assister à un scandale financier sans précédent. Cela fait trois ans que Me Babacar Ndiaye n’a pas fait de bilan. Ce qui est illégal.



L’organisation de l’Afrobasket 2019 a apporté beaucoup d’argent au Sénégal. On parle de 600 millions, 800 millions F Cfa. Mais où passé cet argent? Est ce qu’il a payé à la FIBA. Il paraît qu’il doit 100 millions FCfa à la FIBA. Je l’invite à rendre compte aux Sénégalais. Parce que lui, tout ce qu’il fait, c’est de l’illégalité.



Il paraît également qu’il s’est séparé de son Directeur de cabinet. Ce qui est marrant. Un Directeur de cabinet n’existe pas dans le basket ni dans le football. Mais Me Ndiaye avait réussi à imposer Mama Ndiaye qui était son ami au DUC. Aujourd’hui, si ces deux hommes ne s’entendent plus et que les gens parlent de malversations, donc forcément, il se passe quelque chose de louche ».



« Le mauvais parcours des Lions en Chine était prévisible »



Selon Baba Tandian, le parcours des Lions à la Coupe du monde en Chine était attendu. La raison ? Il explique : « Comment peut-on limoger son entraîneur à un mois d’une Coupe du monde? Et puis, Abdourahmane Ndiaye Adidas n’est pas n’importe qui. C’est l’un des meilleurs entraîneurs avec un palmarès énorme. Moustapha Gaye a beau être un bon entraîneur mais il ne pouvait rien faire, car il a reçu une patate chaude dès le départ. Même si le Sénégal a rencontré de grandes équipes, les Lions devaient perdre honorablement ».



Poursuivant son réquisitoire, Tandian affirme : « Maguette Diop, notre directeur technique national, est très nul. Je n’ai jamais vu un DTN aussi nul que lui. Pendant 5 an,s il a engrangé une fortune. Sa démission est une suite logique. Nous avons mis la pression pour qu’il saute. Un DTN doit protéger les entraîneurs et il ne l’a pas fait avec Adidas, qui a été injustement écarté » .



Samba Guèye à la présidence de la Ligue de Dakar



Tandian invite par ailleurs, les clubs de Dakar à se lever et barrer la route à Samba Guèye qui selon lui, « n’est autre que le candidat de Me Ndiaye, même si ce dernier soutient le contraire. On a vu leur complicité depuis près de 5 ans. Samba Guèye n’a aucune référence dans le basket. Sauf qu’il pourrait être plutôt le bras armé de Me Ndiaye, qui après avoir perdu de façon suspecte la présidence du Duc, serait tenté de mettre main basse sur la Ligue dont le président Diagne a été un farouche opposant ».