Gestion du Covid-19, aide alimentaire, les sévères critiques de Moustapha Diakhaté La réouverture des écoles pour d'abord, les élèves en classe d'examen est prévue le 2 juin au Sénégal. Mais pour l’ancien ministre-conseiller Moustapha Diakhaté, tous les élèves doivent reprendre les cours sans exception. L’ex président du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar pense également que la fermeture des marchés, l’Etat d’urgence, ne sont pas pertinents et ne peuvent pas empêcher la propagation du virus. La question de l’aide alimentaire a été aussi soulevée par M. Diakhaté dans l’émission "Grande interview". Selon lui, l’argent qui a servi d’acheter ces vivres, il fallait plutôt le dépenser pour l’achat de masques, gels et autres. A l’en croire, le gouvernement a échoué sur ce point-là mais aussi sur sa façon de gérer la pandémie. Pour lui, Macky Sall ne fait que copier la France alors que les réalités ne sont pas les mêmes, « c’est regrettable ». Pour plus de détails, regardez la vidéo !

