Gestion du Fonds Force Covid-19 : Faiblesse des capacités d’accueil dans les régions et certaines structures sanitaires de Dakar (Rapport Cour des Comptes)

Rédigé par leral.net le Mercredi 14 Décembre 2022 à 11:33 | | 0 commentaire(s)|

La régulation est le premier élément de prise en charge du patient. Elle consiste, dans sa finalité, à orienter si nécessaire le patient vers une unité d’hospitalisation appropriée. Avec la COVID-19, la régulation a souffert d’un manque de places dans les structures d’accueil, mentionne-t-on dans le rapport de «Contrôle de la gestion du Fonds de riposte et de solidarité contre les effets de la COVID-19 (FORCE COVID), Gestions 2020 et 2021»



Les informations fournies à la Cour par les régions médicales, montrent l’inexistence de lits de réanimation dans certaines régions, comme l’illustre le tableau suivant, indiquant la situation des lits de réanimation dans les régions.

Ndèye Fatou Kébé Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook