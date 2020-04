Gestion du Fonds Force Covid-19 : Maguette Niang, le frère de Pape Alé Niang ciblé L’Etat travaille à l’installation du comité de pilotage du fonds « Force Covid 19», malgré les nombreuses polémiques à propos de la gestion de ces fonds.

Le Témoin informe que « ce fonds pourrait être piloté par Maguette Niang, un jeune cadre au Cv balèze et aux états de services remarquables qui occupe actuellement les fonctions de coordinateur de la Direction générale du Budget. Ce brillant haut fonctionnaire, qui fait partie de la crème du ministère des Finances et du Budget, n’est personne d’autre que le propre frère (de mêmes père et mère) de notre turbulent confrère Pape Alé Niang, patron du site « Dakarmatin »…».

