Gestion du Football: Une politique d'intégration et d'implication croissantes des Légendes du Football sénégalais, mise en place La Fédération Sénégalaise de Football, par devoir de reconnaissance a mis en place au profit d’anciens internationaux et d’anciens footballeurs, un dispositif d’accompagnement, tout en développant une politique d'intégration et d'implication croissantes des Légendes du Football sénégalais dans la gestion des affaires du Football. Du jamais vu de la part d'une Fédération au Sénégal !

Et cela ne prend pas en compte le financement des frais d'organisation de toutes les compétitions nationales seniors (toutes divisions confondues), féminines, jeunes et Beach Soccer, ainsi que la prise en charge du budget de fonctionnement de la Ligue Professionnelle depuis 2 ans et demi, ainsi que des subventions exceptionnelles conséquentes.



Cela a été rendu possible par les gains financiers des compétitions internationales ( Équipe nationale A ), les appuis de l'Etat du Sénégal, de la FIFA et de la CAF, des recettes sponsoring de plus en plus importantes dues à la crédibilité acquise par la FSF.



Mais également, à une gestion rationnelle de la trésorerie et un effort permanent de maîtrise des charges au niveau de la gouvernance financière. Le rayonnement international du Football sénégalais qui faisait partie du plan Horizon Foot 2021, proposé par l'équipe fédérale en 2017 n'est pas seulement le fait exclusif des équipes.



D’après le document, dans le pays, seulement 16 millions d'âmes vivant sur moins de 200 000 km2 de superficie et classé en 2020 au 112ème rang de l'économie mondiale peut aujourd'hui, s'enorgueillir de voir son Football rayonner au plus haut niveau international (rares sont les domaines où nous occupons le 20ème rang mondial et le 1er rang africain) à travers les performances individuelles de ses ambassadeurs.



Au nombre de ceux-ci, on peut citer ces joueurs qui brillent de plus en plus et en plus grand nombre d’année en année dans les compétitions européennes. Notamment, ceux, dont les clubs ont participé aux 4 dernières finales de Champion’s League de l'UEFA (Sadio Mané en 2018 et 2019, Idrissa Gana Guèye et Abdou Diallo en 2020 et Édouard Mendy en 2021) avec à la clé 2 titres de Champions d'Europe pour Sadio Mané en 2019 et pour Édouard Mendy en 2021. Sadio Mané est dans la foulée du titre gagné avec Liverpool, sacré 2ème Ballon d'Or Africain sénégalais après le double ballon d'or d’El Hadj Ousseynou Diouf en 2001 et 2002.



L'espoir est objectivement permis aujourd'hui, de voir le gardien de buts Édouard Mendy, Champion des clean sheets avec Chelsea et les Lions lui succéder au palmarès. L’avenir est aussi assuré avec l’éclosion chaque année de nouveaux talents du cru comme Krépin Diatta, Ismaila Sarr et autres Pape Matar Sarr.



Leur Coach Aliou Cissé qui a permis aux Lions de terminer en fin 2020 premiers du classement FIFA pour la 3e année successive fait partie aujourd'hui, des 2 meilleurs sélectionneurs africains du moment et devrait être le meilleur en 2021, sauf surprise. Ce rayonnement se traduit également au niveau du management avec l'accession de dirigeants sénégalais à des postes de haute responsabilité à la FIFA et, à la CAF où leurs compétences sont reconnues.



Dakar abrite les sièges du bureau régional de développement de la FIFA et de la zone Ouest A de la CAF. Ce qui traduit une reconnaissance institutionnelle et diplomatique de l’instance mondiale, la FIFA et de celle continentale, la CAF. « L'heure est plus que jamais à parachever cette belle construction collective par la consécration continentale, objectif derrière lequel, court tout un peuple depuis 1957 !



Nous n'en avons jamais été aussi proches. Car après avoir été quart de finaliste de la CAN en 2017, mondialiste en 2018 et finaliste de la CAN en 2019, l'ambition et le rêve légitimes du peuple sénégalais est de remporter enfin le trophée continental lors des 2 prochaines CAN et de se hisser à l'horizon 2025 dans le top 10 du classement mondial de la FIFA. Après une qualification et une participation réussie à la Coupe du monde Qatar 2022 et une qualification pour la première Coupe du monde FIFA à 48 équipes en 2026 en Amérique », lit-on.



