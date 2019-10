Gestion du Pérole et du Gaz: Poutine tend la main à Macky Sall

La Russie est prête à appuyer le Sénégal dans la gestion de ses ressources pétrolières et gazières. C’est du moins l’avis du chef du Bureau économique à l’ambassade du Sénégal à Moscou. Dans un entretien accordé au quotidien national, Le Soleil, Dr. Soulèye Anta Ndiaye déclare que Moscou souhaiterait appuyer le Sénégal dans le cadre de la formation des cadres dédié à l’exploitation de ces ressources naturelles.



Selon lui, la Russie est aussi prête à intervenir dans la construction des infrastructures et les techniques de management liées à l’industrie des hydrocarbures.



À signaler que l’expertise russe en matière d’exploitation et de gestions des ressources comme le pétrole et le gaz, est reconnue de tous.

