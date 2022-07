Gestion du basket/ Face aux multiples dérives : Baba Tandian, très virulent, cogne fort Limogeage de Boniface Ndong confirmé par Baba Tandian, qui dénonce depuis 6 à 7 ans les dérives dans la gestion des affaires du basket par Me Babacar Ndiaye et son équipe. Suivant l’émission de la TFM, dont l’invité était l’ex-entraîneur, Boniface Ndong, l’ancien président de la Fédération sénégalaise de Basketball est d’avis que Me Babacar Ndiaye, doté de talent de manipulateur, ne dit jamais la vérité. Tandian soutient que si l’on vérifie les comptes de la Fédération avec des commissaires au comptes assermentés, dès le lendemain, Me Babacar Ndiaye ira en prison. Le Directeur technique national de la fédération sénégalaise de basket, Moustapha Guèye, acculant des joueurs au gré de ses humeurs, a également eu sa dose dans le flot de dérapages, d’incompétences et d’imperfections de la Fédération sénégalaise de Basket.

Rédigé par leral.net le Lundi 25 Juillet 2022 à 20:23

La gestion opaque de la Fédération sénégalaise est, encore, mise à nu. Le lobbying, les manipulations et le recrutement inutile de personnes sans compétences reviennent de plus en plus à l'ordre du jour. Ces multiples éléments conjugués, regrette-t-on, contribuent à la décadence du basket sénégalais.



Boniface Ndong, entraîneur du basket récemment limogé, a reçu un coup bas très dramatique. L’entraîneur, devant être dans des conditions de performance pour son équipe en compétition, ne savait pas qu’une décision de se séparer de lui, avait été prise avant son déplacement avec ses joueurs en Egypte, alors que même certains de ses joueurs et du staff, dit-on, étaient au courant de ladite décision. D’après Baba Tandian, ancien président du basket, cette démarche est inadmissible dans un pays respectable. Considérant que le sport de haut niveau, c’est du sérieux et du professionnalisme, M. Tandian d'ajouter que Me Babacar Ndiaye n'en a que faire de l'avenir du Basket, car c’est un manager qui ne mettra jamais son propre argent dans les affaires du basket.



Allant plus loin dans son souhait de voir une meilleure gestion des affaires du basket, Baba Tandian tacle le Ministre des Sports, Matar Ba. Ce dernier, dit-il, semble avoir les mains liées. Peinant à comprendre le mutisme et le silence radio de Matar Ba sur le basket, Tandian considère qu’il a, véritablement, une responsabilité dans ce qui se passe au niveau du basket. Sa posture signifierait qu’il est peut-être un ministre du football. Le Président de la République, Macky Sall, qui n’a pas le Ministre du Sport qu’il lui faut, doit agir pour remettre les chose en ordre. Non content, il révèle que Matar Ba se pavane, pourtant, un peu partout quant cela concerne le football. En ce qui concerne le Basket, il est souvent aux abonnés absents.



En outre, Tandian n’a pas raté le Directeur technique national de la fédération sénégalaise de basket, Moustapha Guèye, qui, regrette-t-il, outre-passe ses prérogatives. En effet, le Dtn a eu le culot d’aller tacler des joueurs de l’équipe du basket et de mettre la pression sur eux, alors qu’il y a un entraîneur, mieux placé pour gérer les plans de jeu de son équipe.



Baba Tandian estime que cela est inacceptable. « Voilà des personnes qui prennent les affaires du basket et utilisent la fédération comme leur propre entreprise. En plus de cela, il y a le manque de connaissance notoire du basket de Me Ndiaye qui n’accepte pas de mettre ses propres moyens au service du basket. Me Babacar Ndiaye attend tout du Ministère. Et si le Ministère est défaillant, il est également défaillant. C’est ce qui s’est passé au Caire. Le Ministère a affirmé ne pas être en mesure de payer plus de 5 jours de préparation alors que les Lions avaient justement 5 jours de préparation. Quant aux billets, pour faire voyager correctement les jeunes, Babacar Ndiaye a seulement utilisé ce qu’il a reçu du Ministère. L’actuel président de la Fédération est une erreur monumentale », a dénoncé Baba Tandian.



Pour finir, Tandian est d’avis que si l’on vérifie les comptes de la Fédération avec des commissaires au comptes assermentés, le lendemain, Me Babacar Ndiaye ira en prison, car on lui demandera énormément de comptes à rendre. « Je lui demande l’argent des équipes nationales qui étaient venues à Dakar. 60 dollars par jour et par personne, l’argent de la billetterie, plus de 200 millions de FCfa encaissés en 2017. Où est passé cet argent ? Sans oublier les subventions de l’Etat. Quand on lui a demandé des comptes, il a pondu un document de deux pages. En outre, Me Ndiaye aurait reçu un chèque de 100 000 dollars pour la participation du Sénégal en Chine. Il a également reçu de l’argent de la Lonase et de Orange. C’est avec la complicité de Matar Ba que Babacar Ndiaye ose faire ce qu’il fait », conclut Tandian.







