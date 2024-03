Gestion portuaire en Afrique : Quand la concurrence fait rage entre Qataris et émiratis • France 24 en entretien avec Ali Hojeij, La guerre économique version sud-sud entre le Qatar et les Emirats arabes unis. La bataille des porcs fait rage en république démocratique du congo et dans la corne de l'Afrique. Ces deux pays s'affrontent pour gagner des parts de marché. Pour en parler, je reçois Ali Hojeij. Avocat en Droit public des affaires, conseiller des autorités publiques, notamment au Sénégal et en RDC.

Entre le Qatar et les Emirats arabes unis, la bataille des ports fait rage. En République démocratique du Congo et dans la corne de l’Afrique, ces deux pays s’affrontent pour gagner des parts de marché. Ali Hojeij, avocat en droit public des affaires, conseiller des autorités publiques, notamment au Sénégal et en RDC, est l’invité de France 24 dans cet dans l'entretien de l'intelligence économique, l'émission consacrée aux coulisses de la mondialisation. Extraits



Bonjour, Ali Hojeij, Bonjour Ali C’est quoi votre travail vis-à-vis des autorités publiques de ces pays

En tant qu'avocat, mon rôle principal, c'est à la fois de négocier et de tenir la plume ne fait pas de contentieux dont je ne suis pas dans les, dans les tribunaux. C'est un rôle de conseil sur des projets de partenariat public-privé, ces trois lettres magiques qu'on évoque souvent, ce qui me permet, au plan individuel donc, d'accompagner ces états sur une composante juridique, est, dans un plan collectif- et c'est là la spécificité de mon positionnement- et bien, d'offrir à ces états un pouvoir égalisateur dans leurs relations avec le secteur privé.



Qu'est-ce que cela signifie de manière très concrète?



La grammaire du privé a souvent échappé aux états. S'agissant des moyens de faire leur rentabilité sur des projets d'infrastructures qui sont sur du temps long, on parle de vingt, cinq, de trente ans. et donc beaucoup de ces états ont sophistiqué le conseil en transaction dont ils bénéficiaient. Donc, pour ma part, plutôt que de privilégier là-dessus un développement vertical qui passerait par une profondeur d'équipe, j'ai privilégié un développement plutôt horizontal qui me permet, en plus de la composante juridique, d'apporter une composante technique, donc avec.



Les ingénieurs des par l'ancien patron, par exemple, du secteur portuaire, lorsque sous-jacent est un actif portuaire. Une composante aussi d'ingénierie financière. Et puis, c'est la nouveauté, une composante géopolitique. Donc, en fait, vous conseillez les présidents ou les ministres dans leurs choix des partenaires, notamment.



[Sur le sujet qui nous intéresse, c'est-à-dire les ports à qui on cède la gestion ou la concession, dépend. C'est ça votre travail, absolument. Alors, on vous voit travailler pour le Sénégal et la république démocratique du Congo.



Voir une carte de la république démocratique du Congo avec la, nos deux acteurs préférés. Donc, nous avons DP Wolrd qui est l'acteur de Dubaï des émiratis, et nous avons donc DP Wolrd, qui est présent sur le port de Banana, et nous avons l'autre acteur, c'est Qataris investment authority, qui lui est présent sur le port de Matadi. Quel est l'intérêt pour l'air d'essayer d'avoir deux partenaires?



