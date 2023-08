Gestion qualité et sécurité : La compagnie Air Sénégal obtient la certification IOSA

Rédigé par leral.net le Mardi 22 Août 2023 à 12:23 | | 0 commentaire(s)|

Le pavillon national Air Sénégal a obtenu la certification IOSA (IATA Operational Safety Audit). L’information st donnée par la compagnie elle-même à travers un communiqué. « Cette certification délivrée par IATA (International Air Transport Association) est un label de qualité octroyé aux compagnies aériennes après un audit portant sur 1057 points de contrôle dans huit (8) domaines principaux : les systèmes de gestion de la qualité et la sécurité, y compris l’organisation de la compagnie, la maintenance des aéronefs, les opérations aériennes vol, y compris la formation des équipages techniques et de cabine, les opérations sol, y compris le cargo, le centre de contrôle des opérations aériennes et la sûreté », lit-on dans ce document. Qui relève que ce gage de qualité et de sécurité permettra à Air Sénégal de bénéficier de nombreux avantages sur le plan commercial et marketing tels que « le renforcement de la sécurité et de la sûreté des opérations ; l’amélioration de la qualité de service



-la reconnaissance des compagnies aériennes ; le développement interligne avec d’autres compagnies internationales et/ou alliances ; les accords commerciaux (interline, codeshare…) avec les compagnies aériennes et organismes internationaux par des contrats corporate ; la possibilité de devenir membre de l’organisation IATA (gage de crédibilité) ; la baisse de la prime d’assurance ».



« Nous sommes ravis de voir Air Sénégal franchir un nouveau cap vers l’excellence. Cette certification nous permettra de nouer des partenariats importants pour offrir le meilleur à nos passagers. Je félicite les équipes d’Air Sénégal qui ont activement travaillé et contribué à l’obtention de cette certification », a déclaré le Directeur Général, Alioune Badara Fall.



Créée en 2016, Air Sénégal a démarré ses opérations en 2018, la compagnie ambitionne de devenir le leader du transport aérien de l’Afrique de l’Ouest s’appuyant sur son hub principal de l’aéroport international Blaise Diagne à Dakar pour relier l’Europe, les États-Unis et l’Afrique de l’Ouest.



La compagnie se fixe pour mission de desservir aussi bien des lignes domestiques, régionales qu’internationales afin de contribuer à la croissance de l’aviation civile africaine.



Air Sénégal est une entreprise dynamique imprégnée de la culture sénégalaise et de l’ESPRIT TERANGA. Ses principales préoccupations sont la sécurité, la fiabilité et la qualité de l’accueil.



Air Sénégal opère actuellement une flotte de neuf avions : deux Airbus A330-900 Neo, deux Airbus A321, deux Airbus A319, deux ATR 72-600, à travers un réseau de 21 destinations que sont : Cap Skirring, Ziguinchor, Banjul, Praia, Sal, Freetown, Bamako, Bissau, Conakry, Nouakchott, Abidjan, Casablanca, Cotonou, Douala, Libreville, Paris, Lyon, Marseille, Barcelone, Milan et New-York.



leSoleil.sn

Ndèye Fatou Kébé Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook