Gfm: Youssou Ndour coopte Mame less Camara, intègre sa fille et renforce Bouba Ndour

Sokhna Ndour Amar est nommée Directrice du Contrôle de Gestion et de l’Audit interne du Groupe. En suite logique de la note d’orientation stratégique 2019-2022 du Groupe Futurs Médias (GFM) validée par le Conseil d’administration. Hormis cette dernière nomination, d’autres personnes ont également été repositionnées.



Mame Less Camara, journaliste émérite, formateur, jouissant d’une excellente réputation dans la presse nationale et internationale, a été nommé Conseiller spécial auprès du Président du Conseil d’administration, Youssou Ndour. Ibrahima Dieng est nommé Directeur commercial, Aziz Louis Djibril est nommé Directeur du Département Finances et Contrôle du Groupe, Anne Emilie Diouf est nommée Directrice des Ressources humaines, Gaston Madeira est nommé Directeur chargé de la Création de la Maison d’Editions et des Alliances, cumulativement avec ses fonctions de porte-parole du groupe, Papa Samba Diarra est nommé Directeur Editorial du Groupe, délégué auprès du Directeur Général et Marième Diop est confirmée à son poste de Directrice administrative et Financière.



Sokhna Ndour Amar est nommée Directrice du Contrôle de Gestion et de l’Audit interne du Groupe. Boubacar Ndour est nommé Coordonnateur des Programmes de GFM, cumulativement avec ses fonctions de Directeur des programmes de la TFM. Saïdou Khalidou est nommé Responsable des Acquisitions du Groupe Futurs Médias chargé des nouveaux produits. Madame Sarr Thérèse Dasylva est nommée Directrice Marketing et communication du Groupe, Chargée de la mise en place du département marketing et commercial de Futurs Industries.



Abderrahmane Wane est nommé Revenue Manager. Chérif Cheikh Ahmed Tidiane Diop est nommé Directeur de l’Antenne de la TFM, cumulativement avec ses fonctions de Présentateur. Nana Machini Monti est nommé Directeur technique du Groupe. Fatoumata Ouattara est la nouvelle Chargée des Relations extérieures de GFM, cumulativement avec ses fonctions de Présentatrice, Responsable de la programmation musicale de la RFM. Maguette Massaran Coulibaly est nommée Responsable Digitale du Groupe. Ahmadou Meissa Faye est nommé Directeur informatique du groupe. Mamadou Moustapha Ndiongue est nommé Responsable monétisation des contenus Web de GFM.

