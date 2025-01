Ghana / Diplomatie : Le Président Bassirou Diomaye Faye assiste à l'investiture de John Dramani Mahama

Cet événement, marqué par une ferveur populaire exceptionnelle, a réuni plusieurs chefs d'État et de gouvernement, venus manifester leur soutien et célébrer ce moment historique pour la démocratie ghanéenne.



En prenant part à cette cérémonie, le Président Faye a réaffirmé l'importance des relations d'amitié et de coopération entre le Sénégal et le Ghana. Il a également saisi l'occasion pour souligner l'impératif d'une Afrique unie, stable et résolument tournée vers le progrès.



Ce geste diplomatique renforce l'engagement du Sénégal, pour promouvoir une solidarité africaine et un partenariat interétatique en faveur du développement et de la paix sur le continent.