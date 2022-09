Gibraltar-Centenaire inondé une grande première !

Dans son édition du vendredi, « Le Témoin » avait répercuté le cri de détresse des habitants, commerçants et automobilistes des quartiers Gibraltar-Centenaire impactés par l’itinéraire des gigantesques travaux du Bus rapid transit (Brt). Il est vrai que le projet très bien apprécié par les Dakarois puisque le Brt constitue un moyen de transport urbain et interurbain rapide ayant pour but de faciliter la mobilité entre le centre-ville de Dakar et sa banlieue.



Malheureusement la lenteur des travaux et le manque de communication des entreprises ont fini par provoquer la colère des populations. Comme le malheur ne vient jamais seul, souligne le journal, les quartiers Gibraltar-Centenaire étaient carrément engloutis par les eaux de pluie durant le weekend. Inondations ? Une grande première dans l’histoire de ces quartiers jumelés considérés comme les cités les mieux loties, les plus mieux assainies et les mieux urbanisés de la société de Sn-Hlm. C’était sans compter Dieu et ses pluies diluviennes ainsi que Macky et ses travaux Brt.