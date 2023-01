Gie Badeenaa Kafoo Diya : Pour l’autonomisation des femmes de Tambacounda

Grâce à ce véhicule permettant de transporter du poisson à partir des côtes sénégalaises, 47 femmes ont pu obtenir un emploi permanent, ayant un impact direct sur leur environnement et sur leurs familles.



Aujourd’hui, ces femmes, en toute autonomie, peuvent se lancer dans une véritable dynamique d’épargne, leur permettant de renforcer leurs activités et même, de parvenir à l’autosuffisance alimentaire.



Aujourd’hui, elles sont autonomes et participent à leur manière, au développement économique de leur localité.