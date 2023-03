Giga meeting et manifestations du 14 et 15 mars : Un recrutement intensif de nervis, dénoncé Un mardi de haute tension ! Le Sénégal risque de connaître des perturbations avec le meeting prévu ce jour 14 mars 2023 et les manifestations projetées dans tout le pays demain mercredi, par la coalition Yewwi Askan Wi. Le Pastef d’Ousmane Sonko accuse déjà des responsables du parti au pouvoir, d’être en plein recrutement de nervis. Dans un communiqué, les « Patriotes » affirment que le fils du Président Sall, Amadou, a été aperçu vers 2h du matin à Grand-Yoff, en train de recruter des nervis.

Le Sénégal est sur une corde raide. L’opposition radicale a décidé d’affronter son destin en bravant l’interdiction du pouvoir. Dans cette dynamique, les Patriotes et leurs alliés de Yewwi Askan Wi tiennent à livrer une riposte drastique au parti au pouvoir, ce mardi 14 mars et demain mercredi 15 mars 2023.



L’initiative de l’opposition se passera à travers un giga meeting aujourd’hui à Dakar et des manifestations sur toute l’étendue du territoire, demain. Face à cette prétendue détermination de l’opposition, les jeunes du parti au pouvoir s’organisent pour jouer les trouble-fêtes. Ainsi, il a été révélé que le ministre de la Jeunesse, Pape Malick Ndour, aurait rassemblé toute la jeunesse « marron-beige » au siège de l’Apr.



D'après "Le Témoin", beaucoup de jeunes, présents à cette rencontre, ont pris parole pour faire montre de leur détermination à aller au front. Certains d’entre eux, dont un certain Amadou Niang de Biscuiterie, auraient menacé d’aller brûler la demeure d’Ousmane Sonko sise à la cité Keur Gorgui. Suite aux propos de ce jeune apériste, une vidéo est devenue présentement virale sur tous les réseaux sociaux.



Malgré ces menaces et autres tentatives d’intimidation, les Patriotes restent visibles au terrain Acapes des Parcelles Assainies. Hier, tard dans la soirée, « Le Témoin » est allé constater que les militants de Pastef étaient déjà à pied d’oeuvre pour l’installation de la sonorisation et la mise en place de la logistique du giga meeting prévu ce 14 mars. Seulement voilà, jusqu’au-delà de minuit, au moment où nous bouclions cette édition, les préfets des 46 départements du pays n’avaient pas réagi aux multiples demandes d’autorisation du giga meeting et des autres manifestations prévus par l’opposition.



L’opposition dit avoir bien déposé des demandes pour ses activités des 14 et 15 mars 2023. Avec ce semblant d’indifférence des autorités territoriales et étatiques, les craintes d’affrontements entre les militants (ou nervis !) de la majorité et ceux de l’opposition, sont bien palpables. En effet, aucun des leaders politiques des deux camps ne semble être dans une posture de faire des concessions, pour laisser le terrain à son adversaire.



Les slogans « Gatsa Gatsa » des Patriotes et le « Massa Massa » des apéristes, risquent de donner de fâcheux résultats. Et s’il est avéré que l’aile dure du pouvoir est en train de recruter de nervis, alors il faudrait prier pour le Sénégal, qui n’aura jamais été aussi près d’un basculement. Dieu nous en préserve !

