Giresse : « les "Lions" vont gagner la CAN »

Rédigé par leral.net le Lundi 15 Juillet 2019



Le sélectionneur des Aigles de Carthage de la Tunisie, Alain Giresse est le premier supporter du coach des ‘’Lions’ ’ d'Aliou Cissé. Aux côtés de Cissé, hier, lors de la conférence de presse, après le match Sénégal - Tunisie, M. Giresse parlant de sa relation avec l’équipe du Sénégal, a souhaité que les ‘’Lions’’ sénégalais prennent la coupe d’Afrique 2019.



« Je suis le premier supporter de Aliou Cissé pour la finale. C’était un joueur en 2002. Il a dépassé ce joueur qu’il était en tant qu’entraineur. Les "Lions" vont gagner cette CAN. C’est tout le mal que je lui souhaite du fond du cœur. On a gardé de bonnes relations. Je lui ai apporté des informations sur l’équipe quand il me sollicitait. J’échange avec les joueurs de l’équipe.»













