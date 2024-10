Global Esg Awards 2024: Le Brt recoit deux nouvelles distinctions internationales

C’est un nouveau virage pour le Bus rapid transit (Brt) de Dakar. le projet, piloté par le Conseil exécutif des transports urbains durables (Cetud), a reçu deux nouvelles distinctions prestigieuses lors de la 3- ème édition des IJGlobal ESG Awards 2024 qui s’est tenue à Londres ce 17 octobre 2024, indique un communiqué du Cetud. «Il s’agit du Prix Transition énergétique - Infrastructures pour l’audace de la première ligne de Brt au monde avec une flotte 100% électrique et du Prix Partenariat Public-Privé (Ppp) pour les innovations importantes dans la structuration du schéma institutionnel et de financement, avec une contribution du secteur privé dans l’investissement à hauteur de 31%», lit-on, nous dit Bes bi.



Ces distinctions, selon le communiqué, honorent également les «contributions déterminantes» de Ifc, Conseiller du Cetud dans le développement de l’investissement et la transaction, avec toutes les équipes de la Banque mondiale qui ont accompagné le projet, celles de l’opérateur Dakar Mobilité, détenu par la société d’investissement Meridiam (70 %) et le Fonsis (30 %), dont les représentants étaient présents à la cérémonie.