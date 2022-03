Global heat health information network : Le Directeur de l’exploitation météorologique à l’Anacim intègre le Comité de gestion

Selon un communiqué de presse de l’Anacim, c’est une proposition de l'Organisation météorologique mondiale (Omm) qui a reconnu depuis février 2021 le Global heat health information network (Ghhin) comme partenaire clé dans la fourniture d’informations et la proposition d’orientations pour protéger les populations contre les risques sanitaires liés aux changements climatiques.



Un choix du Comité directeur de Global heat health information network entériné par le Directeur général de l’Anacim, Sidy Guèye qui le considère comme une nouvelle reconnaissance de l’expertise sénégalaise en la matière et un plus dans le rayonnement de l’agence.



Le directeur de l’exploitation météorologique à l’Anacim, Dr Ousmane Ndiaye devient ainsi un membre principal du Comité de gestion du Global heat health information network pour deux ans.



L’organisation demande aux partenaires de collaborer vers cinq objectifs : améliorer de toute urgence la prise de conscience de la catastrophe que l'augmentation de la chaleur extrême fait peser sur la santé, le bien-être et la productivité dans le monde ; catalyser et soutenir les partenariats interdisciplinaires et le co-apprentissage entre praticiens, chercheurs, universitaires, acteurs du secteur privé et de la société civile concernés ; synthétiser et faire progresser la science et la technologie disponibles pour la prise de décision ; améliorer l'accès aux ressources expertes et aux opportunités d'apprentissage, d'échange et d’engagement et identifier et accélérer les actions pour combler les lacunes critiques dans la recherche, les connaissances et la pratique.

Adou FAYE





Source : Dr Ousmane Ndiaye, directeur de l'exploitation météorologique de l'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie (Anacim) intègre le Comité de gestion du Global heat health information network.

