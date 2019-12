Globe Soccer Awards: Jürgen Klopp élu meilleur entraîneur de l’année Lors de la cérémonie des Globe Soccer Awards, qui se tenait dimanche à Dubaï, le technicien allemand de Liverpool, Jürgen Klopp, a été sacré meilleur entraîneur de l’année.



C’est logiquement Jürgen Klopp, vainqueur de la Ligue des champions avec Liverpool, qui a reçu le trophée d’entraîneur de l’année, lors de la soirée de gala organisée à Dubaï par l’ECA (Association européenne des clubs) et l’agence européenne des agents de joueurs.



« Pour quelqu’un qui ne croyait pas aux titres individuels, j’en reçois pas mal cette année », a ironisé l’Allemand en marge de la cérémonie, avant d’avoir une pensée pour l’ensemble de son staff. « On remporte ce type de trophée uniquement lorsque l’équipe est au plus haut niveau », a-t-il ajouté.

