Go Faye déçu par le leader du Pastef: « Sonko dafa tass sougnou yakar » Le candidat de l’Alliance pour des valeurs éthiques et citoyennes pour la mairie des Parcelles Assainies, Go Faye se dit trahi par Ousmane Sonko et la coalition Yewi Askan Wi.

Dans une interview accordée à iGFM, il explique sans détour, les vraies raisons du clash avec son ancien allié, le leader du Pastef. «Ousmane Sonko dafa tass sougnou yakar», a-t-il fustigé. Go Faye note également les échecs de l’actuel maire et dévoile ses ambitions pour les Parcelles Assainies. (Interview accordée à iGFM)



Rédigé par leral.net le Samedi 20 Novembre 2021 à 10:22 | | 2 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos