Golf Sud : Le Ministre de la Formation Professionnelle lance le Forum des Opportunités Dans une démarche résolument orientée vers la territorialisation des politiques de formation, Moustapha Ndieck Sarré, Ministre de la Formation Professionnelle, a lancé la première édition du Forum des Opportunités dans la commune de Golf Sud. Cet événement, marque une avancée significative vers une approche de proximité, afin de rendre les opportunités de formation plus accessibles aux jeunes de la région.

Rédigé par leral.net le Dimanche 4 Août 2024 à 17:24

En effet, il s’agit d’offrir un éventail d'outils et de ressources destinés à accompagner les jeunes dans leur parcours professionnel. Des stands d'orientation ont été mis en place pour fournir des informations personnalisées et des conseils pratiques sur les diverses formations disponibles. Ces stands permettent aux participants d’obtenir des réponses précises à leurs questions et de découvrir les filières qui correspondent le mieux à leurs aspirations et compétences.



Par ailleurs, des panels de haute facture ont réuni des experts de différents secteurs pour discuter des enjeux actuels et futurs du marché du travail. Ces échanges ont permis de mettre en lumière les opportunités émergentes et les compétences requises pour y accéder, offrant ainsi aux jeunes des perspectives concrètes sur leur insertion professionnelle.



L'une des innovations majeures de ce forum est l'implantation de villages métiers, des espaces dédiés où les jeunes peuvent se familiariser avec diverses professions à travers des démonstrations pratiques et des échanges avec des professionnels expérimentés. Cette approche immersive permet aux participants de mieux comprendre les exigences et les réalités des métiers qui les intéressent, facilitant ainsi une prise de décision éclairée quant à leur orientation professionnelle.



Le succès de cette première édition dans la commune de Golf Sud est une étape déterminante pour le ministère de la Formation Professionnelle. Fort de cette réussite, Moustapha Ndieck Sarré a exprimé sa volonté de déployer cette initiative sur l'ensemble du territoire national. En multipliant ces forums, le ministère espère créer un réseau solide d'accompagnement et de formation, accessible à tous les jeunes du pays, quels que soient leur localisation et leurs contextes socio-économiques.



Ousmane Wade