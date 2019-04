Golf Sud : Le maire Aïda Sow Diawara dans le collimateur de ses administrés

Un litige foncier défraie la chronique au quartier Unité 05 de la commune de Golf Sud. L’affaire oppose les habitants à un promoteur privé accusé de vouloir mettre la main sur l’unique espace public, pour les besoins d’un centre commercial.



Arborant des brassards rouges, ils sont descendus dans la rue pour manifester leur colère contre leur député-maire Aïda Sow Diawara pour son silence dans cette affaire. «Aujourd’hui, c’est toute l’Unité 05 qui est sorti pour dire non aux agissements d’un promoteur protégé par le maire Aïda Sow Diawara Nous avons vu que Madame le maire est partisane du moindre effort. Tout ce qu’elle nous avait promis, elle n’a rien respecté», dénonce Cheikhna Diagne. Et de poursuivre : «Nous avons forcé pour avoir une audience avec elle et nous avons vu qu’il n’y a aucune solution. Aïda Sow Diawara n’a rien fait pour notre quartier».



Sur les raisons de leur opposition à l’implantation du Centre commercial, M. Diagne s’explique : «Nous avons vu que ce site va favoriser l’insécurité. Alors que sur le plan directeur de l’aménagement, c’est un espace public réservé pour un jardin mais pas pour des parcelles à usage d’habitation ou des cantines. Donc, nous réitérons notre opposition catégorique à l’implantation d’un centre commercial». Nos tentatives de recueillir la réaction de l’autre partie sont restées vaines.















Walf Quotidien

