Golf Sud: Un Malien pique une crise et meurt en pleine rue Cela s’est passé lundi dernier, vers 9h, à la Cité Elisabeth Diouf de Golf Sud, à Guédiawaye. Un Malien d'une cinquantaine d'années, a fait un malaise, avant de s’écrouler et de rendre l’âme. Le corps sans vie a été déposé à l'Hôpital général Idrissa Pouye de Grand-Yoff pour les besoins de l’autopsie, selon "Les Echos". Une enquête est ouverte.

