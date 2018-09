Gora Seck : « Pourquoi j’ai tué mon père »

Selon les premiers éléments de l’enquête, le principal suspect, le fils de la victime, Gora Seck, a tué son père pour des lopins de terre.



Gora Seck a révélé aux enquêteurs s’être planqué dans la brousse en attente de son père qui devait aller à un baptême. Dès qu’il l’aperçoit, il s’attaque à lui en lui assénant un coup de gourdin.



Déboussolé, le vieux ne pourra se défendre et son fils s’empare de sa machette pour le décapiter et ensuite prendre sa tête avec lui. Gora Seck se dirige vers le puits du village et y jette la tête de son paternel avant d’aller troquer ses habits tachetés de sang avec de nouveaux habits.



Ces habits tachetés de sang, il les montrera aux enquêteurs après sa « confession ». Pour ce qui est du mobile, d'après Libération, le règlement de compte a été avancé sans précisions larges.



Pour ce qui est du mobile du meurtre, Gora Seck menaçait, depuis plusieurs jours, son père qui aurait rédigé son testament livrant ses quelques lopins de terre à ses autres enfants. Les enquêteurs sont ainsi convaincus que c’est ce contentieux qui était encore au cœur de la discussion qui a été fatale à Assane Seck.



Les autres membres de la famille arrêtés dans le cadre de l'enquête ont été libérés, renseigne le journal.