Gordjiguéne surpris à la Grande Mosquée: Les PV d'une rocambolesque affaire C'est l'effroi et la consternation qui se sont abattus sur les populations, mises au parfum du scandale qui s'est déroulé à la Grande Mosquée de Dakar, avec deux homosexuels surpris en pleins ébats.

Rédigé par leral.net le Jeudi 26 Novembre 2020 à 06:06 | | 0 commentaire(s)|

Le vigile qui les a surpris, révèle sans gants: " S. Sy était en train de sodomiser S. Diouf ".



S. Diouf, âgé de 15 ans, avoue: "S. Sy m'a proposé de l'argent pour me pénétrer. J'ai refusé, mais il m'a supplié... ".



En plus de l'acte contre-nature, S. Sy, âgé de 29 ans, est visé pour pédophilie.



Jamra qui a écho de l'affaire, s'est portée partie civile.



