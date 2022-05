Gorée : des consultations gratuites de patients grâce à l’Amicale des anciennes de la maison d’éducation Mariama Ba

L’APS qui partage l’info relève que l’activité, organisée samedi, s’inscrit dans le cadre de la deuxième édition de la journée de consultation médicale gratuite à Gorée de l’amicale des anciennes élèves de la Maison d’éducation Mariama Ba. Les consultations se sont déroulées au poste de Santé de l’île et au centre médico-social de l’Ordre de Malte.



Ramatoulaye Sarr Diagne, proviseure de la Maison d’éducation Mariama Bâ, a magnifié l’initiative avant de rappeler que l’année dernière aussi, les anciennes de son établissement scolaire ont réalisé une première Journée de consultation, ‘’avec beaucoup de réussite’’.



Selon elle cette amicale des anciennes élèves de Mariama Bâ accompagne leur établissement depuis des décennies, ‘’dans tout ce que nous entreprenons’’.



‘’Depuis deux ans, cette dynamique est lancée, pour venir un peu à la rescousse de l’institution pour organiser des Journées de consultations gratuites pour nos élèves, qui sont des jeunes filles, qui ont un certain besoin’’, a-t-elle fait savoir.



‘’L’arrivée de spécialistes dans presque tous les domaines apporte une bouffée d’oxygène à l’institution’’ s’est félicitée Mme Diagne.



Pour sa part, Khady Ndiaye Kama, présidente de l’amicale des anciennes de Mariama Ba, a assuré que sa structure a voulu cette fois, associer à cette Journée de consultations médicales gratuites, les résidents de l’île pour permettre au maximum d’habitants de Gorée d’en bénéficier.



‘’Il y a plusieurs spécialistes, des généralistes, des gériatres, des neurologues, des pédiatres des sages-femmes, des psychologues, des cardiologues entre autres’’, a-t-elle détaillé.



‘’L’idée c’est de proposer un éventail au niveau de la carte sanitaire afin que chacun puisse être consulté, parce qu’on a une pharmacie et des médicaments qui sont distribués gratuitement’’, a précisé la présidente de l’amicale des anciennes de Mariama Ba.