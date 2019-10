Gorgui Ciss « chassé » de chez Tanor à Nguéniène : Un témoin dément et parle de confusion de mauvaise foi Le Maire de Nguéniène, Pr Gorgui Ciss, lit-on, ce lundi, a été chassé et interdit d'accès à la maison du défunt président du Haut Conseil des Collectivités territoriales (Hcct), Ousmane Tanor Dieng. Mais, une source proche du Maire, dément, tout en considérant qu'il y'a une confusion de très mauvaise foi.



Les rivalités politiques au Sénégal apparaissent dans toute occasion. Rien ne semble se pardonner entre concurrents politiques. L’essentiel est de trouver l’opportunité pour glisser des peaux de bananes et autres à son adversaire. Histoire de le détruire, à défaut, ternir son image. C’est ce que semble exposer un témoin, ayant assisté à la présence du Maire, Gorgui Ciss à Nguéniène.



Ledit témoin a parlé d’une orchestration ou machination d’une certaine jeunesse qui n’a pas prospéré. Puisque, l’actuel Maire, même du vivant du défunt Secrétaire général du Parti socialiste, a toujours présidé cet événement. Et, il a été royalement accueilli à la Mosquée par les Imams et, au Stade par la jeunesse de sa localité. « C'était une finale que Pr Gorgui Ciss a toujours présidée et, à Nguéniène j'étais à ses côté pour témoigner. Donc, c'est honorable qu'un haut responsable du parti et des affaires internationales en l'occurrence, le Pr Gorgui Ciss se déplace pour honorer cette journée. Chercher des poux là où il y' en a pas, c'est manquer de respect à la mémoire du défunt frère, ami et Sg Ousmane Tanor Dieng », relève-t-il.



Alors que, ses détracteurs ont essayé de faire croire que la famille du défunt l’a opposé une fin de non-recevoir. Une manière, accuse-t-on, de ne pas le pardonner un meeting organisé pour manifester son opposition sur le choix, porté sur Serigne Mbaye Thiam et Aminata Mbengue Ndiaye pour rester au gouvernement. Alors que Tanor était malade.





Mais, une source proche du Maire, croit qu'il y'a une confusion de très mauvaise foi. Puisque, le professeur Gorgui Ciss, parrain et invité d'honneur, n'était impliqué en rien dans ce récital du coran, organisé par le responsable jeunesse socialiste, Massamba à la mosquée de Nguéniène en présence des imams de la Commune. D’après la source, certains hauts responsables socialistes, tapis dans l’ombre, ont fait montre inutilement, d’une certaine hypocrisie.











Vu que le responsable de la jeunesse socialiste, a refusé de céder à leur tentative de sabotage, ces derniers, ont essayé de verser dans la manipulation pour ternir l’image d’un homme intègre et très respectueux.











L’édile de la Commune avec sa délégation, précise-t-elle, s'était présenté sur les lieux, pour juste, saluer de manière traditionnelle les imams. Après, il s’était rendu à Ndianda où, un déjeuner a été prévu, avant le départ de toute la délégation au Stade pour la finale. Tous les Nguéniène, insiste-t-elle, amis et proches de feu Ousmane Tanor Dieng devraient se retrouver là-bas. Le parrainage de l’événement a été un succès et la jeunesse de sa localité a positivement, apprécié sa présence. « Rien d’autre ne s’est passé… », conclut-elle.













