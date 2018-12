Gorgui Sy Dieng: Pourquoi le lion de Timberwolves est toujours dans l’ombre ? Temps de jeu réduit, moins de performances sur les parquets, Gorgui Sy Dieng peine à se dévoiler avec les loups. Le lion de Minnesota serait fortement concurrencé dans son poste.





Depuis le début de la saison en octobre, il a joué 23 matchs avec une moyenne de 13.5 minutes de présence sur le parquet, 5.3 de points marqués , 4.1 de rebonds effectués, 0.5 interceptions, 0.6 contres et 0.9 de passes décisives. Son plus grand temps de jeu remonte au mois novembre. Soit 20 minutes, le 22 novembre contre les Nuggets de Denver ( 0 points marqués et 7 rebonds) et le 23 novembre contre les Nets de Brooklyn ( 9 points avec 3 rebonds).



Des performances faibles comparées à celles de ses précédentes saisons. Même si l’on n'est qu’au début de la saison, la question que tout le monde se pose est pourquoi Gorgui Sy Dieng ne joue plus comme avant?



Selon Mamadou Guèye « Pa bi » membre du staff technique de l’équipe nationale du Sénégal, le pivot sénégalais est victime du coaching au chrono: « Le coach décide du temps de jeu. Les temps de jeu sont très bien établis. Chaque joueur a un rôle très spécifique à faire. Pour le cas de Gorgui, il est en NBA pour prendre des rebonds, poser des écrans et bien défendre. Et je pense qu’il le fait bien par rapport au temps de jeu dont il dispose. C’est vrai qu’il n’est pas très en forme mais il fait ce qu’il à faire par rapport à ce qu’on lui donne » explique-t-il.



Toutefois, il ajoute que Gorgui Sy Dieng fait face à une rude concurrence: « L’arrivée de l’américain Robert Covington ( ailier, 2.06m, NBA ALL DEFENSIVE TEAM 2017-2018) et celui du croate Dario Śarić ( ailier fort, 24 ans, 2.08m) n’ont pas facilité la tâche du Sénégalais. S’y ajoute le décès de son ancien coach Flip Saunders qui l’a amené à Minnesota, l’a affaibli. Mais il est un professionnel, il va se relever. »



Avant de conclure, le coach de l’As Douanes se veut clair : « Gorgui Sy Dieng n’est pas le leader offensif des Wolves. Il est très difficile de juger un joueur, surtout les joueurs de la NBA qui ont des standings. D’ailleurs, Gorgui est le remplaçant direct du pivot Karl Anthony Towns ».



Ce dernier cité est un dominicano – américain de 23 ans. Un pivot qui a une moyenne de 33.6 mn de jeu, 20.6 points et 12.0 rebonds.











