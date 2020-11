Gossas: Un étudiant et son père tuent atrocement un berger, accusé de... Les relations conflictuelles entre agriculteurs et éleveurs continuent de faire des victimes en cette période de fin des travaux champêtres. A Mbar, une commune du département de Gossas, Moussa Kâ alias Daouda a été tué avec son propre coupe-coupe, par des cultivateurs.

Les présumés meurtriers ont d'abord accusé le berger d'avoir laissé son troupeau paître impunément dans leur champ. Ainsi, ils ont voulu le filmer avec ses animaux. Seulement, l'éleveur a nié être l'auteur des faits. Une dispute a éclaté, puis a viré à la bagarre. Moussa Kâ alias Daouda aurait réussi à asséner des coups de machette à ses vis-à-vis, un étudiant et son père. Ces derniers ont récupéré l'arme blanche du berger.



Malheureusement, selon seneweb, pour lui, Moussa Kâ alias Daouda a été véritablement déchiqueté avec son propre coupe-coupe.



Sa tête a été écrasée par un fatal coup. L'homme a également essuyé plusieurs coups sur différentes parties du corps. Des actes de barbarie qui ont fini par coûter la vie au cultivateur.



Pris de peur, les mis en cause ont pris la poudre d'escampette en laissant sur les lieux, 4 charrettes et des ânes. La gendarmerie a interpellé l'étudiant et son père, évacués à l'hôpital Matlaboul Fawzayni de Touba pour des soins.



Les deux blessés à savoir l'étudiant et son père ont été déférés au tribunal d'instance de Fatick.





