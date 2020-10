Goudiry: Grosse colère des populations !

Goudiry, un des départements de la région de Tambacounda, réclame plus d’infrastructures de base. Les populations déplorent l’absence de banque sur l’étendue du département, l’absence de camp de sapeurs-pompiers et de marché moderne.



Selon des informations de Pressafrik reprises par "L'As", les habitants de ce département fustigent l’enclavement de leur département malgré les promesses de l’Etat. Il y était attendu le Programme d’Urgence de Développement Communautaire (PUDC) et le Programme des Nations-Unies pour le développement (PNUD).



Mais les populations déplorent le fait qu’ils soient confinés dans leur localité à cause des fortes pluies, mais surtout de l’absence de pistes praticables. À part la route Nationale n°1, aucune route n’est bitumée. Les infrastructures de base n’existent pas, selon leur porte-parole Madany Ndiaye. M. Ndiaye a invité l’Etat à travers ses programmes, comme PUDC et le PUMA, à agir rapidement pour sortir de l’ornière leur localité.

