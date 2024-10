Goudiry : Le gouvernement lance une opération de transfert d’argent pour 4 702 ménages

Le ministère de la Famille et des Solidarités a entamé, jeudi, une opération de transfert d’argent destinée à 4 702 ménages du département de Goudiry (Est), confrontés à l’insécurité alimentaire, a constaté l’APS.



Les ménages bénéficiaires de cette collectivité territoriale concentrent 42 318 personnes, selon le ministère.



Chaque ménage recevra 135.000 francs Cfa, selon Maïmouna Dièye, la ministre de la Famille et des Solidarités, qui a procédé au lancement de l’opération, à Goudiry.



Cette initiative va renforcer la ‘ ’résilience des ménages démunis ’’, a dit Mme Dièye, affirmant qu’elle est menée par le Fonds national des solidarités, avec le soutien de la Banque mondiale.



Les ménages bénéficiaires, qui se trouvent dans les départements de Linguère, Ranérou (Nord) et Goudiry, pourraient se retrouver dans une situation alimentaire ‘’inquiétante’’ au cours des trois derniers mois de l’année, ce qui justifie cette opération, selon la ministre de la Famille et des Solidarités.



Le montant global des transferts monétaires prévus pour les ménages bénéficiaires du département de Goudiry, est de 634 770 000 francs Cfa, a-t-elle indiqué.



Maïmouna Dièye estime que ‘’ le transfert monétaire, qui est retenu comme mode d’assistance, est une solution à la fois efficace, discrète et respectueuse de la dignité des bénéficiaires ’’.













Aps