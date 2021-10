Goudomp: Le corps sans vie d'un chasseur retrouvé dans la forêt de Kadiène

Terrible nouvelle pour les habitants de Singhère Escale. Un chasseur du nom de Talibé Mballo, originaire de la Guinée-Bissau, plus précisément dans la région de Gabou, a été retrouvé mort dans la forêt de Kadiène, localité située dans la zone de Kaour. Selon Souleymane Ndiaye, un habitant de Singhère Escale, le défunt avait élu domicile à Singhère où il passait trois semaines voire un peu plus, avant d’aller dans la brousse pour chasser, rapporte leSoleil.



« Après la chasse, il repartait en Guinée-Bissau pour voir sa famille. Avant-hier, après la prière de Takoussan vers 17 h, j’ai vu le chasseur, qui m’a dit qu’il allait en brousse », raconte notre interlocuteur. C’est depuis ce jour qu’il est porté disparu.



Après trois jours, les populations ont averti les militaires qui sont allés, avec quelques habitants de Singhère, à sa recherche, confie le témoin. Ils l’ont retrouvé mort et criblé de balles, son corps étant en état de décomposition. Pour les habitants, il a été tué par des inconnus.

