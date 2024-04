Gouvernance Diomaye Faye - Ousmane Sonko: Le temps des ruptures

La fin du ramadan de cette année, risque d’être plus qu’un rituel. La fête de la Korité célébrée, hier, à l’unisson, donne un nouveau visage des rapports entre les gouvernants et le « clergé » musulman. Le ton a été donné par cette « sourde » oreille affichée par la présidence de la République, au sujet de l’aide généralement octroyée aux imams de Dakar, à la veille de la Korité ou de Tabaski.



La clameur est partie du cri de cœur de l’Imam Oumar Diène, secrétaire général de l’Association nationale des Imams et Oulémas du Sénégal (ANIOS), a vigoureusement exprimé sa colère à la radio RFM, au sujet de la volonté plantée par le nouveau Président Bassirou Diomaye Faye, de rompre la tradition. Une tradition consistant à faire des dons financiers aux imams à Dakar. A en croire l’imam Diène, la pratique qui remonte au temps du président Léopold Sédar Senghor, n’a jamais été brisée jusqu’au président Macky Sall.



D'après le journal "Point Actu", les nouveaux tenants du pouvoir ont exprimé leur volonté de soumettre à une gestion rigoureuse et justifiée des dépenses publiques. Néanmoins, pour justifier « l’importance » de ce don, l’Imam Diène a déclaré : « Ce que nous attendons, c’est un secours, un grand secours. Les imams, qui ont l’habitude de recevoir cette somme d’argent, ne font pas partie des bénéficiaires éligibles à la Bourse familiale. Ils comptent donc sur cette aide financière, d’un montant de 50 000 francs Cfa ».



Le président leur a suggéré, qu’avec cette somme, ils pourraient acheter un mouton et éventuellement, compléter les accompagnements du repas de la Korité. « Cependant, nous sommes toujours en attente, n’ayant encore rien reçu de la part du chef de l’État. L’impatience grandit, ainsi que l’espoir placé dans cette aide . » L’imam Diène a persisté, en ajoutant que « les imams espèrent beaucoup de cette aide financière, en particulier pour célébrer dignement la fête de la Korité après un jeûne de 29 ou 30 jours. Cette aide a traditionnellement joué un rôle significatif dans la préparation de cette fête. De plus, lors de la fête de la Tabaski, le chef de l’État avait également pour habitude de soutenir les imams avec une somme d’argent.



Cependant, compte tenu de l’augmentation du coût de la vie, nous estimons que la somme de 50 000 francs Cfa, n’est plus suffisante. Nous demandons donc au chef de l’État, d’augmenter cette aide à au moins 100 000 francs Cfa, car il est devenu très difficile de trouver un mouton à un prix abordable ». La couleur de cette rupture en vue, a été donnée à la première réunion du Conseil des ministres tenue mardi 9 avril dernier.



Dans le communiqué, le chef de l’Etat a « demandé au Premier Ministre, de procéder à une revue générale des programmes et projets, du capital humain (audits des recrutements et des ressources humaines) et des ressources budgétaires dans chaque ministère, de faire la situation générale des finances publiques (conformément à la Code de Transparence dans la gestion des finances publiques), de la coopération internationale (l’état de toutes les conventions de financement signées) et des Partenariats Public-Privé ».



A Thiès où il a sacrifié au rituel de la Korité, le ministre de l'Énergie, du Pétrole et des Mines, Birame Soulèye Diop a acté une autre rupture. « Nous allons travailler pour le Sénégal, c’est notre priorité. Je le dis ici, dans ce gouvernement, on n’y verra pas quelqu’un parrainer des combats de lutte, baptême ou football. Moi, quiconque me parraine un combat de lutte ou un baptême, gâche sa fête », a-t-il indiqué face à la presse.



Ainsi, il a ajouté que la nouvelle équipe va « travailler dans la simplicité et dans la justice ». Une simplicité lancée par le Premier ministre Ousmane Sonko. « Pros » a prié à l’esplanade de la mosquée de la cité « Keur Gorgui », puis a fait le tour des maisons de ses voisins, pour sacrifier aux visites de courtoisie propres à la fête.



Par ailleurs, le tout nouveau ministre des Energies, du Pétrole et des Mines, a annoncé l’audit du secteur minier et gazier et n’exclut pas la renégociation des contrats qui s’y rapportent. « Nous allons revoir ces contrats. Si les intérêts des Sénégalais sont pris en compte, nous allons les maintenir. Dans le cas contraire, nous allons les renégocier », a-t-il martelé. Autant dire que le geste du Président Bassirou Diomaye Faye qui enflamme la toile, cache mal la volonté des nouvelles autorités d’amorcer un tournant.



Hier, face à l’imam de la Grande Mosquée de Dakar, le chef de l’Etat lui a tendu la main pour l’aider à se lever. A cet acte, il faut ajouter l’interdit supposé fait aux gouverneurs et aux préfets, de prendre la parole après la prière.