Gouvernance migration et développement : Vingt projets de migrants de retour et de potentiels migrants financés Le Projet de renforcement de la gouvernance inclusive, de la migration au Sénégal, en vue d’améliorer la synergie migration et développement (Gmd) entre dans sa phase active. Vingt (20) projets de migrants de retour et de potentiels migrants ont été financés. Les bénéficiaires ont reçu leur chèque jeudi dernier au cours d’une cérémonie tenue à Dakar.

Selon Dr Annette Seck ministre auprès du ministre des Affaires étrangères, chargé des sénégalais de l’extérieur, ces subventions octroyées à des acteurs de la migration à des migrants de retour et à de potentiels migrants témoignent de la volonté du gouvernement sénégalais, avec le soutien du Royaume d'Espagne de prendre en charge la problématique de la Migration, plus précisément celle de l'émigration irrégulière.



Les bénéficiaires de ses financements évoluent dans les secteurs tels que l’agriculture, l’artisanat, les services entre autres.



« Ainsi, une soixantaine de microprojets par région seront financés pour des montants allant de 2 à 5 millions pour des projets individuels ; entre 5 et 10 millions pour des projets dits de consolidation et jusqu'à 15 millions pour les projets collectifs. Quant aux Fonds nationaux, ils sont destinés aux associations de migrants ou groupements de la société civile qui s'investissent dans la promotion de la thématique Migration Développement. Ces fonds peuvent ainsi financer des études, enquêtes, et sondages ou des formations ou sensibilisations sur les questions migratoires » renseigne le ministre Dr Annette Seck.



Au total, le gouvernement du Sénégal et ses partenaires comptent mettre sur la table près d’1 milliard pour accompagner les migrants de retour et les potentiels migrants.



Selon toujours le ministre Dr Annette Seck, le suivi, l'évaluation et la reddition des comptes seront de rigueur. Ces projets sont financés par l’Union européenne et mis en œuvre par le Royaume d’Espagne. « Je suis satisfaite car les projets sont une réalité » soutient l’ambassadrice d’Espagne au Sénégal

