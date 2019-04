Gouvernement : Dionne démissionne ce vendredi Mahammed Dionne devrait rendre sa démission et celle de son gouvernement ce vendredi en vue de la formation de la nouvelle équipe équipe gouvernementale, si l’on en croit "L’As".

Rédigé par leral.net le Vendredi 5 Avril 2019 à 11:23

Le chef de l’Etat devrait également nommer le futur Premier ministre cet après-midi selon la même source, qui souligne le chef du gouvernement qui sera désigné, va former son équipe aussitôt. Laquelle devrait être connue ce week-end, soulignant que toutes les consultations pour le futur gouvernement ont déjà été faites.



Selon plusieurs sources, Mahammed Dionne sera maintenu à son poste de Premier ministre.

