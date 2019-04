Gouvernement Fast-track : Me Sall raille Macky Me El Hadji Amadou Sall estime que le chef de l’Etat ne devait pas prendre seul, la décision de supprimer le poste de Premier ministre. « Il faut trouver un consensus pour une décision aussi importante », a déclaré l’ancien Garde des sceaux dans l’émission Grand Jury.

« Il décide tout seul, mais il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. Les prochaines élections législatives et présidentielles ne vont pas se dérouler en même temps. Imaginez que le Pds gagne les prochaines législatives, il y aura blocage », a ajouté l’avocat. Qui n’est pas convaincu par le concept fast-track développé par le président de la République. « Il frime avec son Fast-Track. Un gouvernement n’est pas là pour frimer », a jouté le chargé de la communication du Pds, selon qui, il faut arrêter « avec ces concepts creux ».

