Gouvernement: La Banque mondiale approuve la scission du ministère de l’Economie, des Finances et du Plan

Mardi 9 Avril 2019

Dans le nouvel attelage gouvernemental, le ministère de l’Economie, des Finances et du Plan a été scindé en deux entités différentes : ministère de l’Economie, du Plan et de la Coopération d'une part et le ministère des Finances et du Budget, de l'autre.



Cette séparation semble obéir à une logique, selon, Julio Riocardo Loayza, économiste principal de la Banque Mondiale pour le Sénégal. « L’expérience a permis de noter que la charge de travail dans le ministère de l’Economie, des Finances et du Plan était assez lourde. Cette séparation, le fait de penser d’abord à l’économie dans le sens de la croissance, à la participation du secteur privé, à la planification, au développement et puis aux finances, c’est- à-dire au budget, à l’équilibre budgétaire, doit être équilibré, plus utile. Mais on verra, ont connaît pas les priorités données à ces deux ministères mais cela semble avoir une certaine logique », a-t-il dit hier, en marge de la présentation de la 19e Edition du rapport Africa’s Pulse de l’institution de Bretton Woods.



Aujourd’hui, le ministère de l’Economie, du Plan et de la Coopération est hérité par Amadou Hott et le département des Finances et du Budget est confié à Abdoulaye Daouda Diallo.



Le Quotidien

