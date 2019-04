Gouvernement: « La suppression du poste de PM va de pair avec le changement de régime » (Juriste)

Une partie de la presse a rapporté ce samedi que le Président Macky Sall envisagerait de supprimer le poste de Premier ministre. Ce, à travers une réforme qui interviendra juste après la formation d’un nouveau gouvernement.



Selon Mamadou Hady Dème, enseignant-chercheur à l'Ucad, la conséquence de cette éventualité va de pair avec le changement de la nature du régime présidentiel. « Nous allons passer d’un régime semi-présidentiel à un régime présidentiel fort, à l’image des Etats-Unis d’Amérique. Le président de la République sera le maître de l’Exécutif », explique-t-il, sur Iradio, tout précisant que ce « changement ne va forcement pas impacter » sur l’efficacité du gouvernement.



« On constaté qu’en Afrique, c’est le Président qui détermine la politique de la Nation et le Premier ministre exécute. L’omniprésence du Président a toujours été manifeste dans la gouvernance de nos Etats», dit-il.

