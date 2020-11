Gouvernement Macky II: Moustapha Diakhaté trouve que c’est une purge et un règlement de comptes politiques et personnels

L’ancien Directeur de Cabinet du Président Macky Sall, Moustapha Diakhaté a commenté le remaniement opéré par le chef de l’Etat dimanche, qu’il considère comme « un coup de marketing politicien », pour donner l’illusion de changement, de renouveau. Pour lui, il s’agit surtout d’une « purge, de règlements de comptes politiques et personnels ».



« En fait, il s’agit d’une purge politique, d’un nettoyage des récalcitrants au 3e mandat, de deal sur le dos du peuple sénégalais, de l’Apr et de Bby avec une certaine opposition et de recyclage de ses anciens pourfendeurs libéraux qui, pour conserver le pouvoir, n’avaient pas en 2011 hésité à massacrer une quinzaine de jeunes Sénégalais », a-t-il écrit sur sa page Facebook.



A l’en croire, l’objectif du Président de la République, dans ce remaniement, « n’est pas celui d’un tournant de politique économique, d’un changement de cap encore moins d’hommes à la hauteur des défis et enjeux ». « La montagne de ce rafistolage, de ce replâtrage de l’attelage d’un gouvernement en perdition, ne pouvait qu’accoucher d’une équipe de fast échec et de bon à rien pour notre pays », a-t-il dit.



M. Diakhaté pense que « le Sénégal et les Sénégalais iront de mal en pis avec la méthode Macky Sall faite d’improvisation, de tâtonnement, de ruse, de cynisme et d’amateurisme ».



« En fait, avec les meilleurs matières grises au monde, les résultats resteront médiocres. Les ministres n’auront pas le courage, la marche de manouvre pour faire part au Président Sall de leurs désaccords et de leurs analyses. En réalité, c’est Macky Sall qui est le problème et non les ministres. Ce qui est dangereux pour le présent et surtout l’avenir de notre pays », a prévenu l’ancien député.



Pour lui, « cet attelage qui vient d’être constitué ne fonctionnera pas en raison de l’ultra présidentialisme rétrograde qui tient le Sénégal sous son étreinte et qui nous a mis dans le pétrin depuis plusieurs décennies ».



Selon Moustapha Diakhaté, « ce dont le Sénégal a besoin c’est un véritable bouleversement, un changement de cap et d’hommes pour en finir avec l’ineptocratie, la kleptocratie, le pillage des biens de la nation comme système de gouvernement sur fond d’affaiblissement de la démocratie et de l’Etat de droit qui sont les caractéristiques du système de gouvernance de Macky Sall.



« Plus que jamais les patriotes démocrates, républicains, progressistes doivent se préparer à construire l’unité d’action pour restaurer l’esprit de la Constitution de la séparation et l’équilibre des pouvoirs conçus et exercés à travers des procédures démocratiques; du respect des libertés fondamentales et des droits du citoyen comme base de la société sénégalaise et du respect et la consolidation d’un Etat de droit dans lequel l’Etat et les citoyens sont soumis aux mêmes normes juridiques sous le contrôle d’une justice indépendante et impartiale », a-t-il conclu.

