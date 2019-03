Gouvernement : Mahammed Dionne et son équipe démissionnent le 5 avril Le chef du gouvernement, Mahammed Dionne, va présenter sa démission et celle de son équipe le 5 avril prochain. Toutefois, selon "Les Echos", le chef de l’Etat va maintenir l’actuelle équipe gouvernementale jusqu'au 2 avril, date de son investiture à Diamniadio. Macky Sall, voudrait en effet, que le Premier ministre et son équipe prennent part au défilé du 4 avril prochain.

Rédigé par leral.net le Jeudi 28 Mars 2019 à 09:25 | | 0 commentaire(s)|



